LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Skjelmose caduto Milan vuole i punti per la Maglia Verde

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 13.37 Davanti ci sono sempre Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Matteo Vercher (Team TotalEnergies) e Quentin Pacher (Groupama FDJ).. 13.34 I tre davanti hanno solo 20" sul plotone. 13.32 Lidl-Trek che sta tirando a tutta nel plotone per lanciare Milan verso lo sprint intermedio. 13.29 Skjelmose si trova a circa 4 minuti dal gruppo maglia gialla. 13.27 30 secondi di vantaggio per i fuggitivi. 13.24 Caduta per Mattias Skjelmose. 13.23 Tre corridori in testa: Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Matteo Vercher (Team TotalEnergies) e Quentin Pacher (Groupama FDJ).

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Gara ciclistica Etape Parma by Tour de France: le modifiche alla viabilità - In occasione della competizione ciclistica “ETAPE PARMA BY TOUR DE FRANCE”, caratterizzata da due distinte competizioni rispettivamente di 81 km e 133 km con partenza ed arrivo al Parco Ducale, il territorio comunale di Parma subirà significative modifiche alla viabilità .

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Streaming video Rai 2, 14^ tappa: a Superbagneres! (oggi 19 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi sabato 19 luglio: orario, percorso e vincitore 14^ tappa Pau- ilsussidiario.net scrive

Tour de France, oggi 14esima tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro) - La Grande Boucle torna in strada oggi, sabato 19 luglio, dopo la cronoscalata di ieri in cui ha trionfato Tadej Pogacar, rimasto così in maglia gialla ... Come scrive msn.com