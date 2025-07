LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si ritira Remco Evenepoel!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 14.21 A 36” da Martinez c’è un drappello che vede dentro anche Johannessen, ottavo in classifica generale. 14.17 Lenny Martinez è in testa alla corsa, ancora deve formarsi la fuga giusta. 14.14 RITIRATO REMCO EVENEPOEL! Il belga era in Maglia Bianca e terzo in classifica generale. 14.11 Si ritira Mattias Skjelmose. Il danese della Lidl-Trek era caduto ad inizio tappa. 14.08 Evenepoel prosegue a ad una quarantina di secondi dal gruppo. 14.06 10 chilometri alla cima del Tourmalet. 14.04 Attenzione che davanti c’è anche il norvegese Tobias Halland Johannessen, uomo di classifica della Uno-X Mobility. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si ritira Remco Evenepoel!

In questa notizia si parla di: tour - france - diretta - tappa

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Gara ciclistica Etape Parma by Tour de France: le modifiche alla viabilità - In occasione della competizione ciclistica “ETAPE PARMA BY TOUR DE FRANCE”, caratterizzata da due distinte competizioni rispettivamente di 81 km e 133 km con partenza ed arrivo al Parco Ducale, il territorio comunale di Parma subirà significative modifiche alla viabilità .

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappone pirenaico, c’è il Tourmalet! Pogacar insaziabile o sarà fuga? - Vai su X

Tour de France, Pogacar vince la settima tappa e si riprende la maglia gialla Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/07/tour-de-france-2025-edizione-112-tadej-pogacar-jonas-vingegaard-segui-la-diretta-13b3d4a3-180a-4c0c-b Vai su Facebook

Tour de France: Loundenvielle-Peyragudes. Pogacar strepitoso, domina anche la crono; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ancora compatto; Tour, la 14^ tappa LIVE: si ritira Evenepoel.

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Streaming video Rai 2, 14^ tappa: a Superbagneres! (oggi 19 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi sabato 19 luglio: orario, percorso e vincitore 14^ tappa Pau- Si legge su ilsussidiario.net

Tour de France, oggi 14esima tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro) - La Grande Boucle torna in strada oggi, sabato 19 luglio, dopo la cronoscalata di ieri in cui ha trionfato Tadej Pogacar, rimasto così in maglia gialla ... Lo riporta msn.com