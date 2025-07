LIVE Nuoto artistico Mondiali 2025 in DIRETTA | oro ad Huiyan Piccoli settima nella finale del solo tecnico! sesto posto per Pelatii

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con un’altra intensa giornata del nuoto artistico al Mondiale di Singapore. Buon pomeriggio! 13.27: Che fosse un Mondiale di passaggio per l’Italia ma gli azzurri stanno facendo bene, stanno gareggiando secondo le aspettative della vigilia. Oggi è arrivato il sesto posto di Pelati e il settimo di Piccoli 13.25: Rispettati dunque i punteggi della qualificazione: oro alla Cina con Huiyan, argento per la Bielorussia con Khandoshka e bronzo per la spagnola Tio Casas. Settimo posto positivo per l’azzurra Enrica Piccoli che può puntare piĂą in alto nell’artistico! 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: oro ad Huiyan, Piccoli settima nella finale del solo tecnico! sesto posto per Pelatii

