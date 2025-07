LIVE Nuoto artistico Mondiali 2025 in DIRETTA | Enrica Piccoli punta in alto nella finale del solo tecnico! sesto posto per Pelatii

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52: Piccola perdita di altezza nel finale dell’esercizio ma tutto sommato una buona prova per l’azzurra 12.51: Elegante, leggera sull’acqua, Enrica Piccoli sta disputando una buona prova. Bene finora tutti gli elementi 12.50: bene i primi due elementi per Enrica Piccoli 12.49. va momentaneamente al comando la francese Romane Temessek con il punteggio di 239.7925. E’ ora il momento dell’azzurra Enrica Piccoli! 12.44: Secondo posto per la canadese Lamothe con 233.5199, l’olandese Marloes Steenbeek va al comando con il punteggio di 238.6417. Tocca ora alla francese Romane Temessek 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Enrica Piccoli punta in alto nella finale del solo tecnico! sesto posto per Pelatii

