LIVE Italia-Ungheria 9-12 Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | un buon Setterosa non basta sfuma la semifinale

14.20 Ungheria batte Italia 12-9. 14.19 Si chiude qui. Ungheria in semifinale, Setterosa nel tabellone di consolazione per il 5° posto. 37? La mancina Leimeter la chiude in superioritĂ . ITALIA-UNGHERIA 9-12. 1'17" Giustini accorcia in diagonale in superioritĂ numerica. ITALIA-UNGHERIA 9-11. 1'42" Traversa di Garda. 2'12" Fallo in attacco del Setterosa, finisce qui. 2'29" Garda trova il l'angolino basso dalla distanza. Forse è il gol decisivo. ITALIA-UNGHERIA 8-11. 2'53" Stavolta non sbaglia Ranalli. ITALIA-UNGHERIA 8-10. Attenzione, cartellino rosso e 4 minuti a Sumegi.

