LIVE Italia-Ungheria 5-7 Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | allungano le magiare

15? Fallo in attacco dell'Ungheria. 33? Giustini perde palla, il Setterosa si è disunito. 48? Keszthekyi trova una giocata da fuoriclasse: pallonetto impeccabile dalla lunga distanza. ITALIA-UNGHERIA 7-10. 1'14" Larga la conclusione di Bianconi. Il Setterosa non capitalizza una superioritĂ numerica. 1'40" Ancora Condorelli a tenere a galla il Setterosa. 1'53" Miracolo di Condorelli, ma è corner per l'Ungheria. 2'03" Ennesima espulsione. 2'24" Altissimo il tiro dalla distanza di Giustini. 2'49" Leimeter a segno in superioritĂ numerica. Al Setterosa purtroppo viene fischiata una espulsione quasi ad ogni azione.

