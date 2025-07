CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43 Il Setterosa non segna da quasi 6 minuti. In attacco le azzurre sono troppo farraginose in questa fase. Bisogna resistere in questa fase, senza far scappare nel punteggio le avversarie. 13.42 Termina il secondo tempo. A metà partita il Setterosa insegue a -1. 6? Garda tira sopra la testa di Condorelli e riporta avanti le magiare. ITALIA-UNGHERIA 5-6. 26? Larga la conclusione dalla distanza di un’imprecisa Bettini. 49? Altra parata di Condorelli sul tiro centrale di Sumegi. 1’06” Cordovani perde un brutto pallone. 1’32” Parata di Condorelli su Garda in inferiorità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 5-6, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: Setterosa in scia a metà partita