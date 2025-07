CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2’45” Controfuga dell’Ungheria e sassata all’incrocio dei pali di Sumegi. ITALIA-UNGHERIA 5-5. 3’02” Altro pallonetto di Bettini che non inquadra la porta. 3’24” Anticipo sublime di Bianconi sul centroboa magiaro. 3’49” Altra azione senza tirare per il Setterosa. 4’10” Traversa di Hajdue dalla lunga distanza. 4’40” Azione senza tirare per le azzurre. 5’07” Bianconi sale in cattedra anche in difesa. 5’26” Bianconi spiazza il portiere. ITALIA-UNGHERIA 5-4. 5’26” Cocchiere riceve al centro e si guadagna un rigore. 5’54” Bene il Setterosa in inferiorità numerica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 4-4, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: il VAR dà ragione al Setterosa