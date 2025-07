LIVE Darderi-Cerundolo ATP Bastad 2025 in DIRETTA | si comincia dopo Ugo Carabelli-de Jong

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:51 Buon pomeriggio a tutti. Jesper de Jong ha vinto il primo set della semifinale d’apertura del programma contro Camilo Ugo Carabelli per 6-3. Al termine di questo match Darderi contro Francisco Cerundolo. Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di semifinale dell’ATP 250 di Bastad che mette di fronte Luciano Darderi e Francisco Cerundolo. In palio una potenziale terza finale in carriera per il 2002 di Villa Gesell. Si tratta del confronto indubbiamente piĂą difficile per Darderi, che si trova ad affrontare un avversario che sta cercando di tornare a scalare il ranking ATP (difatti è interessato anche Lorenzo Musetti: il suo connazionale, che tale è da tutta la carriera sportiva, potrebbe spedirlo al numero 18 mondiale vincendo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Bastad 2025 in DIRETTA: si comincia dopo Ugo Carabelli-de Jong

In questa notizia si parla di: darderi - diretta - cerundolo - bastad

LIVE Darderi-Nakashima, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: l’italo-argentino a caccia dei quarti di finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale del match tra Luciano Darderi e Brandon Nakashima, valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo.

LIVE Darderi-Nakashima, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: inizia l’ultimo match che precede l’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 Scatta ora il match tra l’azzurro e Davidovich Fokina! 13.

LIVE Darderi-Nakashima, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: termina l’ultimo match che precede l’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.07 In palio un posto ai quarti di finale contro il russo Andrey Rublev che, nel primissimo pomeriggio, ha steso la wild card tedesco Justin Engel in due set (6-3, 7-5).

Luciano Darderi lascia solo due game a Baez e raggiunge la semifinale di Bastad AffronterĂ il vincente tra F. Cerundolo e Dzumhur. BMW Italia Vai su Facebook

Atp Gstaad e Bastad 2025, il programma di oggi: partite e orari; LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Bastad 2025 in DIRETTA: l’italoargentino insegue la finale; ATP Bastad, per Darderi contro Cerundolo ci sono in palio la finale e la top-50.

ATP 250 Bastad, Luciano Darderi - Cerundolo, dove vedere il match in tv e streaming - Andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere il match in tv e in streaming. Segnala tag24.it

Atp Gstaad e Bastad 2025, il programma di oggi: partite e orari - Protagonista nel sabato di tennis su Sky, Luciano Darderi insegue un posto nella finale a Bastad contro l'argentino Francisco Cerundolo. Riporta sport.sky.it