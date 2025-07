LIVE Atletica Diamond League Londra 2025 in DIRETTA | pochi minuti alla gara del salto in lungo Furlani per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI U23 DI ATLETICA DALLE 11.00 13.35 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta testuale della tappa di Diamond League di Londra. Tra pochi minuti il via del programma con la gara del salto in lungo, gara dove il nostro Mattia Furlani proverà a confermare il suo eccellente stato di forma. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della tappa di Diamond League di Londra, undicesimo appuntamento del calendario internazionale di atletica, che culminerà con le finali di Zurigo del 27 e 28 agosto. Stiamo per entrare nel vivo della stagione, mancano meno di due mesi ai Campionati Mondiali di Tokyo in programma dal 13 al 21 settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Londra 2025 in DIRETTA: pochi minuti alla gara del salto in lungo, Furlani per stupire

