Scontro vivace a In Onda (La7) tra la giornalista di Libero, Brunella Bolloli, e l'ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista, sull'inchiesta giudiziaria che ha travolto l'amministrazione di Milano. Bolloli contesta il precedente intervento di Di Battista: "Mi domandavo quando è stato lui a Milano e dove ha visto questa città, a suo dire, disastrata. Milano non è affatto disastrata, è una ricchissima città per gli affari, l'economia, la finanza e la visione globale aperta a livello europeo. Tanto è vero che è sempre stata la città che ha tratto di più a livello di investimenti, è sempre stata la locomotiva d'Italia.

Lite Bolloli-Di Battista. "Con lei si torna al M5s di 10 anni fa". "Lei scrive per il giornale di un senatore della Lega". Su La7