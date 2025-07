L' imprenditore non si rassegna alla fine della relazione scatta l' ammonimento del questore

In questa prima parte del periodo estivo sono sempre più numerosi i casi di violenze domestiche e stalking trattati dalla Polizia di Stato in provincia di Forlì-Cesena. Sono oltre trenta gli ammonimenti emessi dal questore dall’inizio dell’anno e quasi un centinaio di casi che stanno analizzando. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: questore - imprenditore - rassegna - fine

L'assessore Fabrizio Ferrandelli ha denunciato l’aggressione ai danni di un giovane imprenditore. «Sto bene, qualche contusione e tanta indignazione!... Vai su Facebook

L'imprenditore non si rassegna alla fine della relazione, scatta l'ammonimento del questore; La Gintoneria di Davide Lacerenza non riaprirà mai più. Il questore: situazione intollerabile e pericolosa; Lodi ed encomi, premiati gli eroi: Sgominate bande di ladri e pusher.

Fine settimana di manifestazioni, il Questore: "non siamo preoccupati" - Fine settimana di manifestazioni, il Questore: "non siamo preoccupati" Ancora nessuna richiesta di autorizzazione per la Rete dei Patrioti, che aveva annunciato una "passeggiata" domani 17/01/2025 ... Lo riporta rainews.it

"Trasferimento del questore Salvo da Pisa a La Spezia: fine di una ... - Cambio al vertice della questura di Pisa, con il trasferimento a La Spezia del questore Sebastiano Salvo (nella foto), 58 anni, genovese. lanazione.it scrive