Quando sento odor di centro, che per me è piacevole come quello delle braciole, vado ad annusare piĂą da vicino». Parole e musica di Clemente Mastella, che di fatto inventò il genere anche se da qualche tempo non passa a riscuotere le royalties. C’è voglia di centro in questa dolce estate della sinistra in panciolle. Ma non di un centro qualsiasi, non di una rotonda di periferia con il cartello del ferramenta sponsor. Qui si parla del centro cattolico, quello dei valori negoziabili (il «non» appartiene ormai alla destra), quello che «riempie di contenuti moderati il campo progressista» come sostiene l’ex direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’eterno ritorno dei cattodem