Leoni Inter, accelerata in vista! La Juve tenta lo sgambetto per il difensore del Parma, mentre su Lookman. Il punto sulla doppia operazione. La volontĂ del mercato Inter di chiudere l’operazione Ademola Lookman è ormai chiara. A confermarlo sono state anche le recenti dichiarazioni del direttore sportivo Piero Ausilio, che ha ribadito l’intenzione del club di spingere sull’acceleratore per l’esterno offensivo dell’ Atalanta, reduce da una stagione esaltante con il club bergamasco culminata nella vittoria dell’Europa League. Il classe 1997 ha giĂ raggiunto un’intesa con i nerazzurri per un contratto quinquennale da 4 milioni netti a stagione piĂą bonus, ma resta ancora da sciogliere il nodo piĂą importante: l’accordo tra le due societĂ . 🔗 Leggi su Internews24.com

