Le Serie più viste su Netflix nella prima metà del 2025

Tempo di primi bilanci annuali per Netflix, che ha rilasciato l’Engagement Report in cui si evidenzia cosa hanno guardato gli abbonati da gennaio a giugno 2025. Il primo dato da sottolineare è l’enorme successo di Adolescence, validissima miniserie britannica che guida la classifica delle serie tv con 144.800.000 visualizzazioni, seguita dalla seconda stagione di Squid Game (117.300.000, ma è prima in quanto ad ore di visione totali). Squid Game 3, uscita solo il 27 giugno, è terza con 71.500.000 visualizzazioni e non se la cava male neanche la prima stagione della serie coreana, che si piazza al dodicesimo posto in classifica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Le Serie più viste su Netflix nella prima metà del 2025

In questa notizia si parla di: serie - netflix - prima - viste

Netflix: film e serie tv in arrivo a maggio 2025, da Barbie a Maschi Veri - Tutti i titoli che verranno rilasciati su Netflix a maggio, dalla serie italiana Maschi veri a quella con Kevin Bacon Sirens, ai film e le docuserie.

L’Eternauta: in uscita tre volumi per saperne di più sulla serie tv Netflix - L’Eternauta, indimenticabile capolavoro argentino del fumetto scritto da Héctor Germán Oesterheld e disegnato da Francisco Solano López è pronto a conquistare una nuova generazione di fan grazie all’ omonima serie tv in arrivo solo su Netflix dal 30 aprile.

“Maschi veri”, in crisi e molto confusi: la nuova serie Netflix - (askanews) – Si confrontano con donne, compagne, amiche che li stanno scalzando dai posti di lavoro apicali e sono più libere di loro negli approcci e nella vita sessuale.

Netflix, ecco la lista dei film e delle serie TV più viste della prima metà del 2025 Vai su X

Top 10 serie su Netflix, prima o poi doveva succedere: Squid Game è stato detronizzato!!! Vai su Facebook

Netflix, ecco la lista dei film e delle serie TV più viste della prima metà del 2025; Netflix utilizza l'AI per gli effetti speciali: è la prima volta; Netflix, le serie e i film più visti in questi primi 6 mesi.

Netflix, ecco la lista dei film e delle serie TV più viste della prima metà del 2025 - Netflix ha pubblicato il report che indica i film e le serie più viste sulla sua piattaforma digitale nei primi sei mesi di questo 2025. Lo riporta msn.com

Cosa abbiamo guardato su Netflix nella prima metà del 2025? - Adolescence è la serie più vista nella prima metà del 2025 su Netflix, tra i film in streaming Back in Action si piazza al primo posto. Segnala msn.com