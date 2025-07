Le più belle spiagge in Veneto e in Italia località incontaminate dove fare il bagno

La stagione balneare in Veneto va dal 15 maggio a settembre e grazie alla classifica delle spiagge che possono fregiarsi della bandiera Blu per qualità dell'acqua, ecco quelle più belle dove fare il bagno. Dai controlli effettuati da ARPAV il mare in Veneto gode di una ottima salute, tutte le. 🔗 Leggi su Veronasera.it