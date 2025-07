Lavori allo stadio il club rassicura | Disagi minimi e tutte le gare a capienza piena

LECCE ‚Äď In attesa dell‚Äôavvio della campagna abbonamenti per la prossima stagione calcistica in serie A, che partir√† ufficialmente luned√¨ 21 luglio, Saverio Sticchi Damiani, presidente dell‚ÄôUnione sportiva Lecce, ha pubblicato questa mattina un videomessaggio rivolto a tutta la tifoseria per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: lavori - stadio - club - rassicura

Napoli, lavori Stadio Maradona: ottomila posti aggiuntivi e nuove aree commerciali - √ą un ¬ęmasterplan per la riqualificazione del Maradona con recupero del terzo anello¬Ľ lo studio che da qualche ora¬†√® sulla scrivania del sindaco Gaetano Manfredi e di.

Stadio Euganeo, lavori urgenti ¬ęo niente agibilit√†¬Ľ: l'esito della riunione in Prefettura - Primi lavori da compiere entro nove giorni, o l√¨ non si gioca: questo l'esito della riunione della¬†Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, svoltasi nel pomeriggio di oggi, mercoled√¨ 14 maggio, in Prefettura a Padova per¬†l‚Äôemissione del parere sull‚Äôagibilit√† dello.

Stadio Partenio di Avellino, dalla Regione Campania 2 milioni per i lavori per la Serie B - Due milioni di euro dalla Regione Campania, via libera ai lavori di adeguamento per lo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino.

? | Stadio Iacovone, Ferrarese rassicura: ''Siamo in linea con i lavori'' ? | Post social del Commissario dei Giochi del Mediterraneo #MondoRossoBl√Ļ #MRB Vai su Facebook

Lavori allo stadio, il club rassicura: ‚ÄúDisagi minimi e tutte le gare a capienza piena‚ÄĚ; Stadio, la sindaca Salis rassicura sul nome, ma i tifosi vogliono omaggi anche per Vialli e Signorini; Curva sud dello stadio Euganeo, il sindaco di Padova Giordani rassicura: ¬ęTrecento giorni per completarla¬Ľ.

Lavori allo stadio, il club rassicura: ‚ÄúDisagi minimi e tutte le gare a capienza piena‚ÄĚ - In vista della nuova campagna abbonamenti, messaggio di Sticchi Damiani: non si disputeranno partite casalinghe lontano dal "Via del Mare". Come scrive lecceprima.it

Via del Mare, Sticchi Damiani: ‚ÄúDisagi minimi per i tifosi‚ÄĚ - Il presidente Sticchi Damiani rassicura: nessuna partita fuori da Lecce, capienza piena garantita. Segnala calciolecce.it