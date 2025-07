Lavoratori irregolari chiuso un locale | 8mila euro di multa al proprietario

I Carabinieri di Borgo Val di Taro, con l'ausilio del personale specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Parma, hanno messo in campo un dispositivo formato da personale in uniforme e in “borghese”, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Lavoro nero, maxi operazione della Guardia di Finanza a Nola: scoperti 21 lavoratori irregolari in un agriturismo - .Nel giorno simbolicamente dedicato ai diritti dei lavoratori, il Gruppo della Guardia di Finanza di Nola ha eseguito un controllo presso un agriturismo con ristorazione a Nola, scoprendo 21 lavoratori in nero, tutti impiegati senza regolare contratto.

Avellino, scoperti 12 lavoratori irregolari in quattro strutture ricettive - Importante operazione della Guardia di Finanza di Avellino contro il lavoro irregolare: sono stati scoperti 12 lavoratori in nero e/o con posizioni contrattuali irregolari impiegati in quattro strutture ricettive situate sull’Altopiano del Laceno.

Fatture false, lavoratori irregolari e carichi di carne suina: maxi sequestro da 200mila euro a imprenditrice cinese - La guardia di finanza di Como, su incarico della Procura della Repubblica, ha eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 200mila euro nei confronti di un’imprenditrice cinese residente nell’area di Erba.

#Vomero Blitz della Polizia Locale al Vomero: chiuso un locale molto popolare su TikTok per gravi irregolaritĂ , tra cui abusi edilizi, infestazione di blatte e lavoratori in nero. Sequestrati 250 kg di cibo e comminate sanzioni per oltre 55mila euro. #Napoli #Polizi Vai su Facebook

Lavoratori irregolari, chiuso locale notturno - Il Resto del Carlino - Lavoratori irregolari, chiuso locale notturno Blitz dei carabinieri durante una serata, identificate 40 persone. Scrive ilrestodelcarlino.it

Lavoro nero: chiuso un locale nel Padovano, multe fino a 230mila euro - Dilaga la piaga del lavoro nero, scoperti nel Padovano 30 lavoratori irregolari: la metà di loro era senza nessun tipo di contratto (e di tutela). Segnala ilrestodelcarlino.it