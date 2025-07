Lanterns | James Gunn anticipa chi sarà il protagonista al centro della nuova serie DC

James Gunn condivide nuove informazioni sull'attesissima serie Lanterns del DC Universe, rivelando aspetti fondamentali della trama e del cast, in vista dell'uscita prevista per il 2026 su Max. Lanterns, la nuova serie live-action ambientata nel rinato universo DC, continua a prendere forma. In un'intervista recente, James Gunn ha finalmente svelato quale membro del Corpo delle Lanterne Verdi sarà al centro della trama. Nonostante la presenza confermata di più Lanterne, sarà John Stewart - interpretato da Aaron Pierre - a guidare la storia, accompagnato da Hal Jordan (Kyle Chandler) e Guy Gardner (Nathan Fillion). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

