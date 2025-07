Ladro di biciclette incastrato dal video di un operatore sanitario

I Carabinieri di Parma hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 34enne straniero ritenuto il presunto responsabile di tentato furto di bicicletta, possesso di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione. I fatti risalgono al 5 giugno quando, un 50enne parmigiano, si è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: ladro - biciclette - incastrato - operatore

Arrestato a Padova il ladro di biciclette di lusso, maxi refurtiva da 50 mila euro: in manette un 52nne serbo - Un serbo di 52 anni è stato arrestato a Padova per ricettazione. Trasportava 9 biciclette rubate in un furgone diretto in Serbia.

Ladro di biciclette messo in fuga da due ragazze in centro - È stato colto sul fatto mentre tentava di rubare alcune bici legate a un palo in centro Monza. Ma è stato messo in fuga da due coraggiose ragazze.

Ladro di biciclette incastrato dal video di un operatore sanitario; Precipita in una scarpata per una trentina di metri.

Ladro di biciclette «incastrato» dal furto di una scala da lavoro - I suoi colpi sono ben studiati e non c'è bonus bicicletta che tenga di fronte a lui. Scrive ilmattino.it

Ladro di biciclette incastrato dalle telecamere - RaiNews - Ladro di biciclette incastrato dalle telecamere Aveva sottratto una bici elettrica in piazza Parrocchia. Segnala rainews.it