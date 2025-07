La verità in pratica

Inizia con l’introduzione di Michele Silenzi la serie estiva del Foglio dedicata alla verità. Ogni settimana un autore diverso si occuperà di osservare questo concetto fondamentale dal punto di vista di una specifica disciplina: giurisprudenza, matematica, astrofisica, economia, politica, informazione, teologia. “Quid est veritas?”, che cos’è la verità? Questo interrogativo, tra i più celebri della storia umana, viene pronunciato da Ponzio Pilato rivolgendosi a Gesù. Il Cristo rimane silente dinanzi a tale domanda, non fornisce risposta perché risposta l’aveva già data in un enigma accecante come la piena luce del giorno: “Io sono la via, la verità e la vita”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

