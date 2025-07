La rabbia degli alluvionati in val di Zena | Vogliamo vivere senza paura

Pianoro (Bologna), 19 luglio 2025 – Lotta post alluvione: un centinaio di persone, con stivali di gomma, carretti e pale alla mano, si sono radunate a Botteghino di Zocca per un sit in organizzato dal Comitato Val di Zena. A spiegare i motivi di questo intervento sul greto del torrente Zena, il portavoce del Comitato, Pietro Latronico: “Dopo un' eccezionale raccolta firme il Comitato Val Zena promuove un sit-in operativo sul torrente Zena, per sensibilizzare l'opinione pubblica e sollecitare la Regione e l'AutoritĂ Distrettuale del Bacino del Po a sbloccare finalmente l’immobilismo che paralizza i lavori di messa in sicurezza della valle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La rabbia degli alluvionati in val di Zena: “Vogliamo vivere senza paura”

In questa notizia si parla di: zena - rabbia - alluvionati - vogliamo

La rabbia degli alluvionati in val di Zena: “Vogliamo vivere senza paura”; Val di Zena, sale la rabbia. A Fiesso un mare di fango.

Pale e carriole per sistemare l’argine del torrente in Val di Zena: “Nessuno si muove, facciamo noi” - L’obiettivo del Comitato è una azione dimostrativa per sollecitare Regione e Autorità di bacino a fare in fretta coi cantieri: “Bisogna intervenire prima del ... Come scrive bologna.repubblica.it

Alluvionati, la protesta continua: "Vogliamo essere ascoltati" - E’ quella che gli alluvionati campigiani vogliono inviare al Genio civile della Regione, al presidente del Consorzio di bonifica medio Valdarno e al presidente di Publiacqua ... Segnala msn.com