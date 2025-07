La nipote di Emanuela Loi ricorda la zia uccisa 33 anni fa | Ho la tua stessa divisa e sei il mio orgoglio

L'anniversario della strage di via D'Amelio è stato celebrato con una cerimonia alla caserma Lungaro, alla quale hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni, ma anche i parenti delle vittime e l'unico sopravvissuto all'eccidio, Antonio Vullo. E' stata l'occasione per la nipote di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

