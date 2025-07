La mostra Estatica di Giuseppina Irene Groccia al Civico Museo del Mare dell’Agricoltura e delle Migrazioni

Una serata magica, quella vissuta al Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni, in occasione della terza edizione di “Note e poesia sotto le stelle”, la kermesse dedicata alla letteratura e alla musica, che ha raccolto sul terrazzo panoramico di Palazzo ChiriĂ ci, sede museale sita nel cuore della cittadella fortificata di Cariati, un pubblico qualificato e molto interessato all’iniziativa culturale. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualitĂ . 🔗 Leggi su 900letterario.it © 900letterario.it - La mostra “Estatica” di Giuseppina Irene Groccia al Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni

In questa notizia si parla di: museo - civico - mare - mostra

