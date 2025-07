La crisi dei concerti? Nel 2024 scoppiavano di ottima salute Gli AC DC comandano botteghino e spettatori Tra gli italiani svetta Max Pezzali all’Olimpico

Sono stati resi noti i numeri e i dati del Rapporto Siae 2024 sullo Spettacolo in Italia, realizzato in collaborazione con Ptsclas. I concerti lo scorso anno godevano di ottima salute, a differenza di quest’anno con il dibattito sul numero eccessivo di live e incassi che fanno fatica in alcuni casi. Nel 2024 i live sono stati il “traino economico” del comparto Spettacolo. Con un totale di 65.515 spettacoli (+6,3% sul 2023), pur rappresentando il 2% degli eventi, hanno coinvolto 29 milioni di spettatori (+2,9), producendo il 25% della spesa, primo settore in assoluto. A farla da padrone sono i concerti pop-rock che raccolgono l’83% del pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La crisi dei concerti? Nel 2024 scoppiavano di ottima salute. Gli AC/DC comandano botteghino e spettatori. Tra gli italiani svetta Max Pezzali all’Olimpico

