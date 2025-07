La coca della ' ndrangheta dal Brasile all' Adriatico | nove arresti e sequestri per 50 milioni

Continueranno a ripetere che la criminalit√† organizzata a Trieste e dintorni non c'√® o che, nel peggiore dei casi, non rappresenta un fenomeno tale da essere in grado di infiltrare il potere e le istituzioni. Se credete alla favoletta allora potete anche interrompere la lettura perch√© la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

‚ÄėNdrangheta, 97 arresti in tutta Italia. Il monopolio della coca in Europa gestito dal cda dei clan - Scoperta una struttura sovraordinata alle singole cosche. Ramificazioni in 14 province. Tra le contestazioni anche lo scambio elettorale politico mafioso

Dal Sudamerica alla Locride, colpito il mercato globale della 'ndrangheta: la coca nascosta nei container o nei chicchi di caffè - Associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, coltivazione di piantagioni di canapa indiana, lavorazione e commercializzazione di marijuana e detenzione illegale di armi comuni da sparo.

La coca della 'ndrangheta dal Brasile all'Adriatico: nove arresti e sequestri per 50 milioni.

NDRANGHETA - Corriere Adriatico - Ndrangheta, le mani sulle elezioni del 2020 e 2021: indagati il sindaco di Reggio Calabria e il capogruppo Fdi alla Regione 21 Dicembre 2023 Stuprata e spinta al suicidio, arrestati quattro familiari: ... corriereadriatico.it scrive

Ndrangheta, Rocco Morabito estradato in Italia dal Brasile ... - Il Tempo - È atterrato l'altra notte all'aeroporto di Roma Ciampino, estradato dal Brasile, dove era stato arrestato il 25 maggio 2021: Rocco Morabito, boss della 'ndrangheta, conosciuto anche come il re ... Lo riporta iltempo.it