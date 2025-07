La Brianza di nuovo in tv un angolo verde su Rai 1

La Brianza torna in tv, con Alberto Angela su Rai 1. L’appuntamento è previsto per lunedì 21 luglio, quando a partire dalle 21.30 andrĂ in onda la trasmissione “Noos - l’avventura della conoscenza”, il programma condotto dal noto divulgatore scientifico. Tra i servizi previsti, infatti, verrĂ . 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: brianza - angolo - verde - infatti

Misinto Bierfest 2025, da stasera un angolo di Baviera in Brianza, tutto il programma e gli orari - Questa sera, giovedì 3 luglio partirà la 28esima edizione della Misinto Bierfest che proseguirà fino al 19 luglio.

La Brianza di nuovo in tv, un angolo verde su Rai1 - La Brianza torna in tv, con Alberto Angela su Rai 1. L’appuntamento è previsto per lunedì 21 luglio, quando a partire dalle 21.

La Brianza di nuovo in tv, un angolo verde su Rai 1; Verde Manara, le famiglie rimaste senza casa dovranno attendere l'estate per le sentenze; Porada sempre piĂą palestra a cielo aperto.

In Brianza la prima piazza tutta a verde, Molinello green col ... - MSN - In Brianza la prima piazza tutta verde, realizzata con i fondi compensativi di Pedemontana. Scrive msn.com