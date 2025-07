Kolo Muani Juventus stallo nella trattativa con il PSG | i bianconeri ora non possono accontentare i parigini! Cosa filtra sul riscatto

del centravanti. La Juventus  sta cercando di concretizzare l’affare per il riscatto di Kolo Muani  dal Paris Saint-Germain, ma la trattativa sta procedendo a rilento. Come riportato da Tuttosport, il club bianconero non può soddisfare le richieste del PSG per il trasferimento dell’attaccante francese prima di aver definito la cessione di Dusan Vlahovic. La Juve  è pronta ad acquistare Muani, ma le condizioni economiche imposte dai parigini per un prestito oneroso da 10 milioni di euro  e obbligo di riscatto fissato a 30 milioni  sembrano difficili da raggiungere senza prima aver incassato la cifra dalla partenza di Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, stallo nella trattativa con il PSG: i bianconeri ora non possono accontentare i parigini! Cosa filtra sul riscatto

In questa notizia si parla di: trattativa - muani - juventus - stallo

Kolo Muani Juve, a che punto è la trattativa con il PSG? Dialoghi già avviati ma… Cosa filtra sulla permanenza dell’attaccante francese - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve, a che punto è la trattativa col PSG? Novità sul futuro dell’attaccante francese.

Kolo Muani Juve, i bianconeri provano a tenerlo per il Mondiale per Club ma non solo! Iniziata la trattativa col PSG: quando verrà presa la scelta definitiva - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve, i bianconeri provano a tenerlo per il Mondiale per Club: tutti i dettagli sul futuro dell’attaccante.

Kolo Muani Juve, via alla trattativa con il Paris Saint-Germain: svelato il piano del club per la permanenza dell’attaccante. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve, il piano del club per la permanenza. Ultime novità sul futuro del centravanti in prestito dal PSG.

L'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport" segnala una strada in salita per l'affare Kolo Muani Il PSG ha infatti convocato il giocatore per il raduno, in virtù dello stallo nella trattativa con la Juventus #KoloMuani #Juventus Vai su X

La trattativa col #PSG per #KoloMuani è in stallo I bianconeri non mollano la presa ma… Vai su Facebook

Juventus, stallo per Kolo Muani: il PSG lo richiama per il ritiro il 23 luglio. Come procede la trattativa?; Juventus, fase di stallo per Kolo Muani: il Psg lo convoca per il ritiro estivo, cosa succede ora; Il Psg convoca in ritiro Kolo Muani: la trattativa con la Juve si complica. I nodi.

Juventus, stallo per Kolo Muani: il PSG lo richiama per il ritiro il 23 luglio. Come procede la trattativa? - Non si scioglie l'impasse relativa al futuro di Kolo Muani: nonostante il desiderio di proseguire con la Juventus, l'attaccante francese è stato ... Si legge su eurosport.it

Calciomercato Live 19 luglio: Inter tutto su Lookman, Roma-Ferguson, Juventus-Kolo Muani si complica - Seguite con noi la diretta calciomercato LIVE di quelle che sono le trattative e le ufficialità della giornata di oggi 19 luglio 2025 ... Secondo derbyderbyderby.it