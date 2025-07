Katy Perry incidente durante il concerto | la cantante perde l’equilibrio mentre vola sul pubblico

(Adnkronos) – Paura per Katy Perry. La popstar statunitense ha rischiato di cadere da una scenografica farfalla gigante sospesa sopra il pubblico l'esibizione di 'Roar'. L'incidente è avvenuto durante il suo concerto a San Francisco, quando il problema tecnico ha fatto perdere quota all'enorme struttura scenica.  Secondo quanto riportato dai presenti, i cavi che sorreggevano l'enorme . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: katy - perry - incidente - durante

Katy Perry, le parole contro gli haters: “Internet è una discarica per chi non è in grado di guarire” - Katy Perry ha risposto all’ondata di commenti offensivi provenienti da una pagina fan in merito all’ultimo tour, a seguito con un post pubblicato sui canali ufficiali nella giornata di ieri, 29 aprile.

L’addio al nubilato di Lauren Sanchez a Parigi: alla cena solo amiche vip, c’erano Katy Perry e Kim Kardashian - In attesa del matrimonio milionario con Jeff Bezos, Lauren Sanchez ha festeggiato il suo addio al nubilato.

“Katy Perry deve cancellare il tour prima che distrugga la sua carriera. È cringe, non si può guardare. Smettete di seguirla”: l’artista travolta dalle critiche sul Web - Essere amata o criticata aspramente può essere questione di un volo nello spazio. Anche per una popstar.

Attimi di paura durante il concerto di #KatyPerry a #SanFrancisco: la popstar, sospesa su una farfalla gigante, ha rischiato di cadere sul pubblico. #Tg1 Vai su Facebook

Paura per Katy Perry, l'incidente durante il concerto. Cosa è successo; Paura per Katy Perry durante il concerto, il video dell'incidente mentre vola sul pubblico su una farfalla; Paura per Katy Perry, incidente mentre vola sul pubblico con una farfalla gigante.

Paura per Katy Perry, incidente mentre vola sul pubblico con una farfalla gigante - Paura per Katy Perry, incidente mentre vola sul pubblico con una farfalla gigante: durante il concerto a San Francisco rischia di scivolare sui fan. Lo riporta msn.com

“Tragedia sfiorata” Paura al concerto dell’amatissima cantante: si è temuto il peggio - Katy Perry rischia di cadere sul pubblico durante un'esibizione a San Francisco a causa di problemi con i cavi di una farfalla gigante, ma continua il concerto senza incidenti ... Si legge su bigodino.it