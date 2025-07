Juventus Women UFFICIALE la cessione di Zamboni | prestito annuale in Serie B

Nuova operazione di mercato in casa Juventus Women, che si sta rendendo protagonista di diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Se ieri è arrivata la notizia dell’ ingaggio di Maria Carvajal Maestre per l’U19, oggi invece è arrivato l’annuncio ufficiale della cessione a titolo temporaneo di una nuova giovane calciatrice. Si tratta di Marta Zamboni, che andrà a fare esperienza in Serie B, vestendo la maglia del Cesena Femminile nella prossima stagione. Il comunicato della Juventus. La Juventus ha comunicato la cessione di Zamboni tramite una nota ufficiale sul proprio sito: “Esperienza in prestito per una giovane calciatrice della Juventus Women: cessione temporanea per Marta Zamboni che passa al Cesena femminile, squadra che milita in Serie B, fino al termine della stagione 202526. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

