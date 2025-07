Juventus Women l’avventura di Calligaris e Lehmann termina ai quarti di finale dell’UEFA Women’s EURO 2025 Il triste resoconto per le padrone di casa della Svizzera

Juventus Women, termina l’Europeo della Svizzera: le padrone di casa vengono eliminate dalla Spagna. Come hanno giocato Calligaris e Lehmann. Si è conclusa l’ avventura delle padrone di casa della Svizzera ai quarti di finale della UEFA Women’s EURO 2025, con una sconfitta per 2-0 contro la Spagna. Il match, giocato ieri sera a Berna, ha visto le due squadre impegnarsi in una gara equilibrata fino al secondo tempo. Dopo una prima frazione di gioco terminata senza reti, la Spagna ha prevalso nella ripresa con due gol che hanno messo fine alle speranze delle svizzere. In campo per tutta la durata del match, Viola Calligaris, difensore della Juventus Women, ha offerto una prestazione solida al centro della difesa della Svizzera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, l’avventura di Calligaris e Lehmann termina ai quarti di finale dell’UEFA Women’s EURO 2025. Il triste resoconto per le padrone di casa della Svizzera

