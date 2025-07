Inter: Nico Gonzalez come alternativa a Lookman, nuovi contatti L’Inter continua a lavorare sul mercato per rinforzare l’attacco in vista della stagione 20252026, con Ademola Lookman dell’Atalanta come obiettivo principale. Tuttavia, secondo Sky Sport, i nerazzurri hanno intensificato i contatti con l’entourage di Nico Gonzalez, esterno della Juventus, considerato l’alternativa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, per l’Inter Nico Gonzalez è l’alternativa a Lookman