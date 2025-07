Juve | Douglas Luiz vicino all’addio il nuovo ds porta l’erede

Il futuro del centrocampista è sempre più vicino alla partenza e per la sostituzione si guarda magari anche al nuovo direttore sportivo. I dettagli La Juventus è pronta a dire addio a Douglas Lui z. Secondo le informazioni di Team Talk, l’ Everton sembra essere intenzionato a mettere una proposta complessiva da 35 milioni di euro per il centrocampista brasiliano. La Vecchia Signora punta a guadagnare leggermente di più con i bonus, ma alla fine potrebbe ragionare sulla possibilità di dare il via libera a queste cifre. E per la sostituzione si apre una strada che porta in Portogallo. (Lapresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

