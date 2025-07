Jhon Duran è contro il calcio moderno

A 21 anni ha già cambiato cinque squadre e tre continenti, chi ci gioca insieme vede colpi da campione, chi lo allena pensa che se seguisse le indicazioni sarebbe un top player. Ma lui fa di testa sua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jhon Duran è contro il calcio moderno

Jhon Duran si unisce a Fenerbahce in prestito dopo sei mesi ad al-Nassr - 2025-07-06 22:12:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’attaccante colombiano Jhon Duran si è unito ai giganti turchi Fenerbahce in un prestito di una stagione, appena sei mesi dopo il suo passaggio di alto profilo alla squadra saudita al Nassr.

Durán perde il volo e non si presenta in ritiro, Mourinho lo minaccia: “Ne pagherà le conseguenze” - Jhon Durán perde il volo per il Portogallo e non si presenta al ritiro del Fenerbahçe, José Mourinho minaccia: "È una mancanza di rispetto ... Segnala fanpage.it

