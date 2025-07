Italia rifiuta emendamenti a Regolamento sanitario dell' Oms

Con una lettera del 18 luglio al direttore generale Oms, Tedros Ghebreyesus, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha comunicato il rifiuto dell'Italia degli emendamenti 2024 al Regolamento Sanitario Internazionale, adottati alla 77a Assemblea Mondiale della Sanità. L'Italia si allinea così alla posizione Usa. Gli emendamenti vanno nella direzione di un quadro giuridicamente vincolante per rispondere alle emergenze di salute pubblica. "Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento sanitario internazionale (2005), per mezzo di questa lettera le notifico il rifiuto di parte italiana di tutti gli emendamenti adottati", si legge.

Perchè l’Italia non si opporrà agli emendamenti RSI dell’Oms - Le modifiche agli emendamenti dell’RSI scadono il 19 luglio, termine ultimo per gli Stati membri per esprimere riserve o opposizioni agli emendamenti

Il 19 luglio è la scadenza entro la quale l’Italia potrebbe opporsi agli emendamenti del Regolamento Sanitario Internazionale (RSI o IHR) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e sarebbe di vitale importanza se esercitasse questa possibilità , event Vai su Facebook

Pandemie, l'Italia rifiuta gli emendamenti al "Regolamento sanitario dell'Oms" e si allinea alla posizione degli Usa - Pandemie, si cambia: con una lettera del 18 luglio al direttore generale Oms, Tedros Ghebreyesus, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha comunicato ... Lo riporta msn.com

