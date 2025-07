Israele raggiunge cessate fuoco con la Siria ma prosegue raid a Gaza | oltre 40 morti in centro aiuti

E così, mentre arriva l’ultimo bilancio dell’Osservatorio siriano per i diritti umani che registra 718 decessi negli scontri tra drusi e beduini nella provincia siriana di Sweida, a tre giorni dell’intervento di Israele in Siria, Tel Aviv e Damasco hanno concordato un cessate il fuoco sostenuto da Turchia, Giordania e altri Paesi. L’ambasciatore statunitense in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele raggiunge cessate fuoco con la Siria ma prosegue raid a Gaza: oltre 40 morti in centro aiuti

