Israele contro Sharaa ' Siria pericolosa per le minoranze'

Il discorso del presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha manifestato il suo sostegno agli aggressori jihadisti (nelle sue parole: "Le tribĂą beduine come simbolo di nobili valori e principi"), incolpando le vittime (la minoranza drusa attaccata). Al-Sharaa ha condito il tutto con teorie cospirative e accuse contro Israele. In conclusione: nella Siria di al-Sharaa, è molto pericoloso appartenere a una minoranza: curda, drusa, alawita o cristiana. Questo è stato dimostrato ripetutamente negli ultimi sei mesi": così su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, poche ore dopo l'annuncio degli Usa dell' accordo tra Israele e Siria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele contro Sharaa, 'Siria pericolosa per le minoranze'

