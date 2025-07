INVASIONE SERPENTI IN ITALIA | giardini in pericolo tutta colpa di questo tipo di pianta I Controlla se ce l’hai e muoviti con cautela quando esci di casa

Attenzione agli alberi da frutto, alcuni possono attirare serpenti in giardino, se hai questo sei spacciato Aggiungere un albero da frutto al proprio giardino è un gesto che nasce spesso dal desiderio di un t occo decorativo, utile e naturale. Tuttavia, la scelta della specie da piantare dovrebbe essere più attenta di quanto si creda. Alcuni alberi, infatti, pur essendo ricchi di fascino e produttivi, possono trasformarsi in una calamita per fauna indesiderata. È il caso di alcune varietà tropicali e subtropicali che, per via delle caratteristiche dei loro frutti, tendono ad attirare anche i serpenti, con tutte le problematiche che questo può comportare per la sicurezza domestica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

