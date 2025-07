Incidente tra auto e moto ad Arezzo | 24enne trasportata in ospedale

Alle 12:56 è stato attivato il 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto ad Arezzo, all’incrocio tra localitĂ Le Pietre e la SS73. Nell’impatto sono rimaste coinvolte un’auto e una moto. Una giovane donna di 24 anni, che viaggiava in sella alla moto, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti un’auto infermieristica, i volontari della Croce Rossa di Arezzo e la Polizia Municipale per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente tra auto e moto ad Arezzo: 24enne trasportata in ospedale

In questa notizia si parla di: arezzo - auto - moto - incidente

