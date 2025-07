Vicenza, 19 luglio 2025 ‚ÄstUn pulmino con a bordo un gruppo di disabili √® uscito di strada: sette i feriti, secondo una prima stima. L'incidente √® avvenuto a Recoaro Terme, nel vicentino. L'autista, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire fuori dalla carreggiata. Sul posto varie ambulanze. I feriti sono stati portati in ospedale. Non si conosce, al momento, la gravit√† delle loro condizioni di salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente oggi, pulmino con disabili esce di strada: 7 feriti