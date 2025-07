Incidente in moto in zona Montecerboli | morto 19enne

Tragedia sulla strada poco prima di mezzogiorno oggi, 19 luglio, nel comune di Pomarance. A perdere la vita è stato un motociclista di soli 19 anni. Secondo quanto si apprende, il giovane avrebbe perso il controllo della sua Honda in un tratto della SR439 ricco di curve, poco a nord della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

