Incidente in A1 nella notte quattro feriti

Incidente nella notte tra il 18 e il 19 luglio lungo l'A1 in direzione Milano. All'altezza di Guardamiglio si sono scontrate quattro auto. Il bilancio è di quattro feriti non gravi. Sul posto l'auto medica del 118, la Croce Bianca, la Polstrada e i vigili del fuoco. . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

