Cecina, 19 luglio 2025 – Uno scontro drammatico sulla Variante Aurelia dopo il casello di Rosignano. Con un Tir che schiaccia verso il guard rail un’auto. Miracolosamente solo qualche ferita per uno degli occupanti dell’auto. Ma nel panico di quei minuti, il cane che era con i padroni sulla macchina è fuggito spaventato verso le campagne. E ora scatta l’appello per ritrovarlo. Accade appunto in provincia di Livorno. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì dopo il casello di Rosignano. Un camion ha perso il controllo finendo addosso a un’auto. in direzione Grosseto. L’auto è stata schiacciata verso il guard rail, subendo gravi danni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente, il cane fugge spaventato dall’auto dopo lo scontro con un Tir: appello dei padroni