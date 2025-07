Incidente a San Mauro Torinese | scontro frontale tra due auto quattro feriti in ospedale

Un incidente si è verificato all'uscita del sottopasso di via XXV Aprile a San Mauro Torinese nella tarda mattinata di oggi, sabato 19 luglio 2025. Si è trattato dello scontro frontale tra due auto, una Fiat Idea e una Nissan Qashqai. Quattro le persone ferite, trasportate in ambulanza negli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - mauro - torinese - scontro

Mauro Corona a Verissimo: ‘Sono senza patente per via del vino’, l’incidente con la motosega - Mauro Corona, lo scultore e scrittore delle montagne friulane, ha scelto il salotto di Verissimo per raccontarsi senza filtri, sorprendendo tutti con una confessione a cuore aperto.

Incidente in Tangenziale, identificate le vittime: Antonietta Scarparo e Gaetano Di Mauro - È stata riconosciuta la seconda vittima dell'incidente del 27 giugno sulla Tangenziale di Napoli: si tratta della 71enne Antonietta Scarparo, era sulla moto insieme a Gaetano Di Mauro.

Mauro, Nydia e Carla: sono della stessa famiglia le vittime dell’incidente di ieri sull’autostrada A1 - Le vittime avevano 69, 65 e 37 anni e vivevano a Gravellona Toce, in Piemonte: in gravissime condizione altre due persone, tra le quali una bambina di appena 4 anni.

Incidente stradale spettacolare ad Acireale: nessun ferito grave nello scontro tra un furgone e un'autovettura che si è cappottata. L'incidente è avvenuto fra via Sclafani e via Caronia nei pressi dell'ospedale di Acireale. Sono intervenuti gli agenti della Polizia lo Vai su Facebook

Due incidenti in contemporanea a Torino Sassi: motociclisti contro camion e auto, trasportati in ospedale; Scontro tra monopattino e Mercedes: giovane finisce scaraventato sull’asfalto; Chi era Simona Castelli, la motociclista sbalzata oltre il viadotto che ha perso la vita a San Benigno.

Incidente nel Torinese, scontro tra auto e moto: un morto - È avvenuto questo pomeriggio sulla provinciale 393, a Carmagnola Esplora tutte le offerte Sky. Da tg24.sky.it

Scontro al semaforo: due feriti e traffico in tilt per ore - Un altro brutto episodio sulle strade torinesi ha segnato la serata di martedì 15 luglio 2025, quando intorno alle 20 due auto si sono scontrate all’incrocio tra corso Peschiera e corso Racconigi, uno ... Scrive giornalelavoce.it