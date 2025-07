Incidente a Marano Ticino | uomo sbalzato e poi schiacciato dalla sua auto

Grave incidente nella mattinata di oggi, sabato 19 luglio, a Marano Ticino. Intorno alle 10.45 sulla strada provinciale 4, tra Oleggio e Marano, un'auto è uscita di strada e si è ribaltata in un campo. Il guidatore è stato sbalzato fuori dall'auto ed è finito poi schiacciato dalla vettura. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

