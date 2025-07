inchiesta urbanistica milano blocca 150 cantieri e 26 miliardi a rischio anche le case

L’ inchiesta urbanistica di Milano blocca progetti e miliardi di euro. Il rischio è proprio quello di fermare la “macchina immobiliare” della cittĂ , che da 10 anni, dall’Expo 2015, non si ferma. Sono stati investiti circa 35 miliardi nel capoluogo per trasformarlo in una cittĂ di grattacieli. Non è solo una questione di edifici non residenziali, a rischio ci sono anche le abitazioni private comprate su carta e che potrebbero non vedere mai la realizzazione. La situazione di blocco, secondo il presidente del Comitato delle Famiglie sospese Filippo Borsellino, riguarda circa 4.500 nuclei. Quanti soldi sono in stallo a Milano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

