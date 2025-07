Inchiesta urbanistica analisi su cellulari e computer di Tancredi e Boeri | si indaga per ‘parole chiave’

Milano, 19 luglio 2025 – La copia forense del contenuto dei cellulari e computer e poi l' analisi del contenuto verosimilmente effettuata attraverso l'individuazione di “ parole chiave” alla ricerca di conversazioni ritenute d'interesse investigativo. Si tratta dei prossimi passaggi dell'inchiesta della procura di Milano sull'urbanistica dopo le perquisizioni eseguite eseguite dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza lo scorso mercoledì nei confronti dei sei destinatari di misure cautelari, tra cui l'assessore comunale Giancarlo Tancredi e lo sviluppatore immobiliare Manfredi Catella, e altri 15 indagati a piede libero, tra cui l'architetto Stefano Boeri (il cui cellulare era già stato preso, una prima volta, dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf nel 2023, nelle indagini sul caso della Biblioteca europea di informazione e cultura). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inchiesta urbanistica, analisi su cellulari e computer di Tancredi e Boeri: si indaga per ‘parole chiave’

