Il tour de force di Flavio Cobolli | in campo a Washington senza smaltire il fuso orario

Flavio Cobolli sarĂ impegnato fino a domani sera nella Hopman Cup 2025 di tennis, in corso a Bari, ma al momento risulta ancora iscritto all’ ATP 500 di Washington, torneo in cui è accreditato della testa di serie numero 9, che scatterĂ il giorno successivo. Certamente, nel caso in cui Cobolli decida di giocare la prossima settimana, avrĂ comunque del tempo per riposare, in quanto l’azzurro, essendo inserito tra i giocatori protetti dal seeding, sarĂ esentato dal primo turno del tabellone a 48 giocatori, con 16 teste di serie che riceveranno un bye all’esordio. I sedicesimi del torneo statunitense saranno spalmati tra martedì 22 e mercoledì 23 luglio, ed è molto probabile che il match dell’azzurro venga calendarizzato per mercoledì, in modo di permettere al tennista italiano di smaltire il viaggio intercontinentale che dovrĂ affrontare, molto probabilmente, lunedì mattina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il tour de force di Flavio Cobolli: in campo a Washington senza smaltire il fuso orario

