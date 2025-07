Il grido delle madri dopo l’aborto | Perché nessuno ci ha fermato?

Nell’Italia in crisi demografica, il diritto a interrompere la gravidanza rimane un totem progressista che non ammette valutazioni. Con alcuni ospedali «obbligati» ad assumere solo medici non obiettori. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il grido delle madri dopo l’aborto: «Perché nessuno ci ha fermato?»

In questa notizia si parla di: grido - madri - aborto - nessuno

Questa è l’immagine della riunione, convocata dall’assessore Maurizio Marrone (Fratelli d’Italia), con cui la Regione Piemonte oggi doveva decidere sulla stanza anti-aborto all’ospedale Sant’Anna. Sette uomini che si siedono attorno a un tavolo per decidere Vai su Facebook

Il grido delle madri dopo l’aborto: «Perché nessuno ci ha fermato?»; Il convegno sulla vita “zittito” all'università : «Così si cancella la libertà »; Se questo è un uomo, un bambino o un peso.

“Mamma a 12 anni, grido no all‘aborto”/ La storia di Aurora: quel ... - “Mamma a 12 anni, grido no all‘aborto”/ La storia di Aurora: quel bimbo, colpo in testa dal Cielo per salvarmi. Lo riporta ilsussidiario.net

Aborto, non si neghi la libertà di pensiero - Avvenire.it - Nella vicenda di Monopoli, che ha suscitato attacchi e addirittura un’interrogazione ... Da avvenire.it