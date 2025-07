Il film di Dario Argento torna al cinema restaurato Per chi vuole provare un po’ di brividi in questa estate assolata

4 M OSCHE DI VELLUTO GRIGIO Genere: giallo teatral-ossessivo Regia: Dario Argento. Con Michael Brandon, Mimsy Farmer, Stefano Satta Flores, Bud Spencer, Oreste Lionello, Maris Fabbri, Francine Racette Sofia Coppola a Parigi, inaugura il cinema all’aperto al Louvre X Leggi anche › Dario Argento: «Ho litigato con Bill Wyman dei Rolling Stones» Estate tempo di riedizioni, però perfettamente restaurate e digitalizzate. Questa settimana è la volta di un film di Dario Argento, quello che conclude la sua trilogia “zoosimbolica” (iniziata con L’uccello dalle piume di cristallo e proseguita con Il gatto a nove code ) e apre la carriera del regista verso nuove prospettive. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il film di Dario Argento torna al cinema restaurato. Per chi vuole provare un po’ di brividi in questa estate assolata

